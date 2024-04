„NRW geht auf dem Zahnfleisch“ Rund 70 Veranstaltungen zum Tag der Arbeit in der Region

Mit fast 70 Veranstaltungen und vielen prominenten Rednern wollen die Gewerkschaften auch in Nordrhein-Westfalen am 1. Mai den „Tag der Arbeit“ feiern und ihre Forderungen an die Politik untermauern. Das bundesweite Motto lautet in diesem Jahr „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Die zentrale nordrhein-westfälische Kundgebung ist im Europawahljahr in Aachen, wie die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Anja Weber, am Freitag in Düsseldorf ankündigte. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) werde sich dort in den Demonstrationszug einreihen und wolle nach ihr ebenfalls zu den Teilnehmern sprechen.