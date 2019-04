Buchsbaumzünsler : Palmsonntag fehlen Buchsbaumzweige

Wülfrath Es ist nicht mehr als eine Randnotiz in den Pfarrnachrichten der katholischen Kirchengemeinde St. Maximin in Wülfrath, die jedoch auf ein landesweites Problem aufmerksam macht, vor dem viele Kirchen gerade stehen.

Für den Palmsonntag fehlen in diesem Jahr vielerorts Buchsbaumzweige, weil der Buchsbaumzünsler den Großteil der Bestände dezimiert hat. „So extrem ist es noch nie gewesen“, sagt die Pfarramtssekretärin von St. Maximin. Überall habe man schon nachgefragt, ob es noch Pflanzen gebe, die man haben könnte. „Selbst die Friedhofsgärtnerei hat nichts mehr“, sagt sie. Die Gemeindemitglieder werden deshalb erstmals gebeten, selbst Zweige für die Segnung mitzubringen.

Auch Kirchen in Hamm und Emmerich können in diesem Jahr keine eigenen Buchsbaumzweige stellen und bitten die Bevölkerung um Spenden aus ihren Gärten – insofern diese selbst noch nicht vom Schädling befallen sein sollten. Und auch in anderen Bundesländern wie Saarbrücken stehen Kirchen vor demselben Problem.