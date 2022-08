Dortmunder Polizei ermittelt : Mann stirbt nach Einsatz im Krankenhaus

Ein 38-Jähriger Mann starb am Sonntagabend nach einem Polizeieinsatz in Oer-Erkenschwick. Foto: dpa, frg fpt

Oer-Erkenschwick Nach einem größeren Polizeieinsatz in Oer-Erkenschwick am Sonntagabend ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Zeugen sollen zuvor gemeldet haben, dass der 39-Jährige in seiner Wohnung randaliert habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einem größeren Polizeieinsatz in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) am Sonntagabend ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Zeugen hätten gegen 19.35 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein 39-Jähriger in einer Wohnung randaliert haben soll. Weil der Verdächtige massiven Widerstand geleistet habe und sich von den Beamtinnen und Beamten nicht habe beruhigen lassen, sei Pfefferspray eingesetzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem sei der 39-Jährige von der Polizei fixiert worden.

Als der Mann das Bewusstsein verlor, sei er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. In der Nacht zum Montag sei er dort gestorben, hieß es weiter. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Oer-Erkenschwicker unter Drogeneinfluss gestanden habe. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich auch eine Frau in der Wohnung befunden, die sich selbst in Sicherheit bringen konnte. An der Einsatzstelle hatten sich nach Angaben der Recklinghäuser Polizei zwischenzeitlich etwa 150 Schaulustige versammelt.

Aus Neutralitätsgründen werden die weiteren Ermittlungen in dem Fall von der Dortmunder Polizei geführt.

(jmb/dpa)