Drei Verletzte im Krankenhaus : Schüsse vor Fast-Food-Restaurant in Oberhausen - Täter flüchtig

Schüsse vor Fast-Food-Restaurant in Oberhausen - Täter flüchtig

Feuerwehrleute besprechen sich vor einem Fast-Food-Restaurant am Fahrzeug der Einsatzleitung, nachdem im Außenbereich der Filiale Schüsse gefallen waren Foto: dpa/Christoph Reichwein

Oberhausen Vor einem Fast-Food-Restaurant in Oberhausen ist es zu einem Gewaltdelikt gekommen, es fielen Schüsse. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Täter ist flüchtig.

Im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants in Oberhausen sind am Samstagabend drei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Verletzten - eine Frau und zwei Männer - seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind dem Sprecher zufolge noch unklar.