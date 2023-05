Meisten Vergehen in Köln Zahl der Straftaten an Schulen in NRW steigt drastisch

In Rhein-Erft zu 587, in Rhein-Sieg zu 444 und in Rhein-Berg zu 397. Die Statistik weist die Vergehen an der „Tatörtlichkeit Schule aus“. Das heißt, dass auch Übergriffe außerhalb der Unterrichtszeit in dieser Statistik erfasst werden - etwa am Nachmittag auf dem Schulhof.