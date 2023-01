Laumann mahnt Lauterbach NRW will Kliniken auf dem Land erhalten

Bund und Länder sind sich einig: So kann es mit den Krankenhäusern in Deutschland nicht weitergehen - weder mit Blick auf die Qualität noch auf die Kosten. Wer an Krebs leide und in einem zertifizierten Krebszentrum behandelt werde, habe eine um 25 Prozent geringere Sterblichkeit, als wenn er in einer anderen Klinik betreut werde, machte Karl Lauterbach (SPD) das Problem klar. „Das sind riesige Unterschiede.“ Zugleich steckten 60 Prozent der Kliniken in großen finanziellen Nöten. Am Donnerstag traf sich der Bundesgesundheitsminister mit seinen Länderkollegen, um über die Krankenhaus-Reform zu beraten.