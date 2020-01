Recht im Straßenverkehr : Knöllchen-Urteil betrifft NRW nicht

Strafzettel an der Scheibe: In Nordrhein-Westfalen werden sie auf öffentlichen Straßen nur von städtischen Bediensteten verteilt. Foto: dpa-tmn/Stefan Sauer

Düsseldorf Anders als in Hessen haben Falschparker keine Aussicht auf Erstattung von Bußgeld.

(tor) Anders als in Hessen, wo ein aktuelles Urteil Hunderttausende bereits bezahlter Knöll­chen nachträglich in Frage stellt, können sich Parksünder in Nordrhein-Westfalen keine Hoffnung auf die Rückzahlung solcher Ordnungsbußen machen. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte auf Anfrage: „Da in Nordrhein-Westfalen keine privaten Dienstleister zur Ahndung von Verkehrsverstößen oder zur Wahrnehmung sonstiger hoheitsrechtlicher Befugnisse bei der Verkehrsüberwachung eingesetzt werden, hat die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Sachlage in NRW.“