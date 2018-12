Landtag: Landesregierung antwortet oft zu spät

Düsseldorf Die Opposition beschwert sich: Die Landesregierung beantwortet nur etwas mehr als die Hälfte der Kleinen Anfragen pünktlich. Die Vorgängerregierung hatte allerdings noch schlechtere Werte.

Vor knapp einem Jahr war der Streit schon einmal aufgeflammt. Damals hatte Landtagspräsident André Kuper (CDU) das Gespräch mit der Staatskanzlei gesucht, um eine Verbesserung der Antwortpraxis zu erreichen. Den neu aufgeflammten Streit will der Landtagspräsident nicht kommentieren. Statistiken zur Pünktlichkeit der Regierungsantworten lägen dem Präsidium nicht vor, teilte sein Sprecher mit.

Kleine Anfragen gehören zu den wichtigsten Instrumenten der parlamentarischen Kontrolle. Mit ihnen können Oppositionspolitiker von der Regierung Rechenschaft für einzelne Handlungen verlangen oder aktuelle Sachverhalte abfragen. In NRW beträgt die Frist für die Beantwortung vier Wochen.

Die Staatskanzlei versteht die ganze Aufregung nicht. Ihren Zahlen zufolge wurden im Jahr 2018 bis Ende September 57,5 Prozent aller kleinen Anfragen fristgerecht beantwortet. Dieser Wert umfasst auch Antworten auf Anfragen, die nicht von der SPD oder von den Grünen stammten, und weicht deshalb von den eingangs genannten Zahlen ab. Er ist laut Staatskanzlei vor allem auch besser als zu Zeiten der Vorgängerregierung. So habe der Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen in der vorausgegangenen 16. Wahlperiode (2012 bis 2017) unter der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) bei unter 50 Prozent gelegen und in der 15. Wahlperiode (2010–2012) sogar nur bei 29,1 Prozent.