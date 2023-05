Mehrere Städte könnten betroffen sein Verdi ruft zu Streiks im NRW-Einzelhandel auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für den Dienstag zu Warnstreiks im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen sein sollen gleich mehrere Städte. In einer Pressemitteilung spricht die Gewerkschaft von Beschäftigten in den Bezirken „Linker Niederrhein“ und „Duisburg-Niederrhein“. Ob die Arbeit in den betroffenen Orten wirklich niedergelegt wird, ist noch unklar.