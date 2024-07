Umweltminister zu Klima-Klebern am Flughafen Köln/Bonn „Das ist dumm und kriminell und gefährdet Menschenleben“

Innenminister Herbert Reul (CDU) und Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) haben die Aktion von Klima-Aktivisten am Flughafen Köln/Bonn verurteilt. „Ich bin kein Klimaforscher, aber mit Kleber Klima schützen, klappt nicht“, sagte Reul unserer Redaktion. „Was diese Leute da veranstalten, hat nichts mit Protest und Meinung zu tun, sondern das sind gleich mehrere Straftaten: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und Hausfriedensbruch.“ Dazu komme, dass sich für tausende Urlauber die Reise ins Ungewisse verschiebe, weil sie nicht wegkämen. „Das ärgert nicht nur, sondern erweist dem Klimaschutz einen Bärendienst“, so Reul.