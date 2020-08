Förderprojekt des Schulministeriums : Nachhilfe am Wochenende

Nachhilfe und Betreuung könnte es in NRW künftig auch an Wochenenden geben. Foto: Henning Kaiser/dpa Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Das NRW-Schulministerium will die übrig gebliebenen 74 Millionen Euro aus dem Sommerferien-Programm weiterhin für bedürftige Schüler einsetzen und prüft nun Angebote auch an Wochenenden.

Von Kirsten Bialdiga

Wegen der geringen Nachfrage nach den zusätzlichen Ferienprogrammen im Sommer denkt das NRW-Schulministerium nun auch über Betreuungs- und Nachhilfe-Angebote für bedürftige Schüler an Wochenenden nach. Eine Überarbeitung der bisherigen Ferienprogramme sei notwendig, hieß es aus dem Schulministerium auf Anfrage unserer Redaktion: „Zudem wird geprüft, ob es künftig auch Angebote an Wochenenden geben kann“. Die Herbstferien seien nur zwei Wochen lang und könnten das Programm in den Sommerferien allein nicht ersetzen. „Insgesamt ist es das Ziel, die Angebote flexibler und noch adressatengerechter zu entwickeln.“ Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages müsste dem erneut zustimmen.

Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte kurz vor den Sommerferien 75 Millionen Euro für die neuen Programme bereitgestellt. Sie richteten sich insbesondere an Schüler aus sozial benachteiligten Familien und an Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Idee des freiwilligen Programms war es, jenen Schülern, die in der Corona-Krise besonders ins Hintertreffen geraten waren, die Möglichkeit zu geben, Lerninhalte nachzuholen und ihnen pädagogische Betreuung zu bieten.

Info Sommerferienprogramm nur an wenigen Schulen Allgemeinbildende Schulen 70 Kommunen stellten Anträge und beantragten 499 Maßnahmen. Sonderpädagogische Förderung Acht Kommunen beantragten insgesamt zehn Maßnahmen. Intensivpädagogische Förderung 247 individuelle Betreuungsangebote wurden angefordert.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) berichtete aber zuletzt auf Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag, dass die Kommunen dieses Programm nur in geringem Umfang abriefen. Nur rund 1,4 Millionen der insgesamt 75 Millionen Euro seien abgeflossen (Stand: 17. August), auch weil die Gelder erst so kurz vor den Sommerferien freigegeben worden seien. „Das Schulministerium verfolgt deshalb das Ziel, die verbleibenden Mittel auf die kommenden Herbstferien zu übertragen und auch darüber hinaus zur Verfügung zu stellen“, hieß es weiter. Das Angebot knüpfe an die positiven Erfahrungen an, die das Land seit 2017 mit dem „Ferienintensiv-Training – Fit in Deutsch“ mache.

Lehrer und Eltern begrüßen grundsätzlich die Überlegungen aus dem Schulministerium, das Angebot auf Wochenenden auszuweiten. „Das kann sehr sinnvoll sein“, sagte Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbandes NRW, der die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt, unserer Redaktion. Ein solches Angebot dürfe aber niemanden überfordern. „Die Lehrkräfte dürfen dafür nicht zusätzlich herangezogen werden“, so Mistler. Vielmehr könnten Lehramtsstudierende oder außerschulische Partner wie etwa die Träger der Offenen Ganztagsschulen (OGS) eingesetzt werden. Auch sei zu klären, ob in den Schulen dafür unter Hygieneschutz-Aspekten die räumlichen Voraussetzungen gegeben seien.

Andrea Heck, Landesvorsitzende des Elternvereins NRW, würde ebenfalls Angebote an Wochenenden befürworten. „Sie müssen aber schulische Bildungsqualität haben und dürfen nicht nur der Betreuung dienen“, sagte Heck unserer Redaktion. Es sei gut, dass die Ministerin darüber nachdenke, auch an den Wochenenden etwas für die Schüler zu tun.

Grünen-Schulexpertin Sigrid Beer hingegen forderte, die übrig gebliebenen Mittel einzusetzen, „um die aktuellen problematischen Schulsituationen zu entlasten. In vielen Schulen betreuen und kontrollieren die Lehrkräfte mehr, als dass sie angesichts von Maskenpflicht und Hygienekonzepten unterrichten können.“

