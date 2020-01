Kostenpflichtiger Inhalt: Leben hinter Gittern : Der Podcast aus dem Knast

Beim „Podknast“ sollen Inhaftierte ihr Leben hinter Gittern schildern. Foto: Jörg Gieseking, JVA Siegburg

Siegburg In einem Podcast zeigen Verurteilte in zwölf Justizvollzugsanstalten, wie ihr Leben hinter Gittern abläuft. In selbst produzierten Audio- und Videobeiträgen erzählen sie von ihren Träumen und der harten Realität.