Fahndungsportal : Neues LKA-Fahndungsportal feiert erste Erfolge

Düsseldorf Ein Gesuchter stellte sich wegen des öffentlichen Drucks selbst.

In 50 Prozent der Ermittlungserfolge hätten die oder der Täter identifiziert, ermittelt, aufgegriffen, festgenommen oder in Gewahrsam genommen werden. Zudem habe es Gesuchte gegeben, die sich gestellt hätten. So meldete sich zum Beispiel ein Fußballfan aus Düsseldorf selbst, der wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht worden war. Das Fahndungsportal gibt es erst seit zwei Monaten. Seit Anfang November werden in NRW alle Fahndungsaufrufe der Polizei auf einem Internetportal zusammengefasst. Die Polizei stellt dort auch Bilder von Diebesgut und der Beute aus Raubüberfällen aus.