Immer mehr Influenza-Patienten in Kliniken Karneval treibt die Krankenstände in NRW hoch

Am Mittwoch sorgte das E-Rezept in Praxen und Apotheken für zusätzliche Probleme: Wegen einer bundesweiten Störung konnten auch im Rheinland von zehn bis elf Uhr Rezepte weder von Arztpraxen ausgestellt noch in Apotheken eingelöst werden, so die KV Nordrhein. Grund dafür war laut dem Telematik-Anbieter Gematik die Störung eines zentralen Dienstes. Auch Westfalen war betroffen. Die Arztpraxen sollten daher kurzfristig wieder auf die rosa Papierrezepte umzustellen. „Viele Patienten berichteten, dass viele Arztpraxen nicht so schnell umstellen konnten“, sagte Apotheker Preis weiter. Inzwischen können die E-Rezepte flächendeckend wieder normal ausgestellt werden.