Turbo-Abi : G8 oder G9 - eine Wahl zwischen beiden Varianten hätte Vorteile

Meinung Düsseldorf G8 oder G9? In NRW ist die Antwort derzeit klar: immer mehr Schulen kehren von der G8-Variante zu G9 zurück. Dabei wäre eine Wahl sinnvoll, meint unsere Autorin.

Kaum ein Thema hat Eltern, Lehrer und Schüler in NRW in den vergangenen Jahren mehr bewegt als das Turbo-Abi. Zu stressig, zu viele Lerninhalte in zu kurzer Zeit, zu viel Unterricht am Nachmittag, zu junge Abiturienten – das waren die Haupt-Kritikpunkte. Eine der ersten Amtshandlungen der Schulministerin war es daher, G8 abzuschaffen. Nun, da die Schulen entschieden haben, wird klar: Nur sehr wenige werden an der achtjährigen Gymnasialzeit festhalten. Das war ursprünglich anders gedacht: Eltern und Schüler sollten möglichst eine Wahl haben zwischen G8- und G9-Gymnasien.