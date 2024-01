Versorgungsmangel für Asthma-Mittel Festtage treiben Infektionszahlen hoch

Weihnachts- und Silvesterfeiern heizen die Infektionswellen in NRW an. „Die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen ist weiter ansteigend“, sagt Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein. Die sei auf das Nebeneinander von Corona-, Influenza- und Respiratorischen Synzytialviren (RSV) zurückzuführen. Zudem verursachten Rhinoviren die üblichen Erkältungen. Influenza trifft vor allem Schulkinder und junge Erwachsene, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI). Insbesondere Kinder unter zwei Jahren seien von Klinikeinweisungen mit RSV-Infektionen betroffen, bei Älteren führe Covid am häufigsten zu schwer verlaufenden Erkrankungen.