Grüne Produkte und Dienstleistungen : NRW-Betriebe melden steigende Umsätze mit Umweltschutz

Düsseldorf Mit Produkten und Dienstleistungen, die für den Umweltschutz eingesetzt werden können, haben Unternehmen 2019 einen Umsatz von rund 7,2 Milliarden Euro erzielt – deutlich mehr als im Vorjahr. Der größte Anteil beläuft sich auf den Bereich Klimaschutz.

Einen Umsatz von rund 7,2 Milliarden Euro haben Betriebe in Nordrhein-Westfalen 2019 mit Produkten und Dienstleistungen für den Umweltschutz erzielt. Das seien sechs Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Montag in Düsseldorf mitteilte. In die Statistik sind demnach Angaben von 749 Unternehmen des Bau- und Dienstleistungsgewerbes in NRW eingeflossen. 2018 hatten 656 Betriebe rund 6,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.