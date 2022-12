Land erhöht Besoldung massiv NRW-Beamte bekommen bis zu 1200 Euro Wohnzuschüsse

Zehnrtausende Landesbeamte und -beamtinnen können sich in den nächsten Jahren auf eine deutlich üppigere Besoldung freuen. Weil das Land die Zuschläge für Kinder je nach regionalem Mietniveau angehoben hat, erhalten Beamtenfamilien in Köln und Düsseldorf mit zwei Kindern ab Dezember einen Zuschlag von knapp 1200 Euro im Monat. Ohne die neue Anpassung lag der monatliche Zuschlag für zwei Beamten-Kinder bei etwas unter 300 Euro landesweit gleich. Auf 20 Jahre hochgerechnet können so zusätzliche Einnahmen von mehr als 200.000 Euro zusammenkommen, die aber versteuert werden müssen.