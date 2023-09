Das bedeutet Lauterbachs Notfall-Reform Nur noch 18 Notfall-Leitstellen für NRW

Die Notaufnahmen und Rettungsdienste sind auch in Nordrhein-Westfalen am Limit. Immer wieder müssen Patienten stundenlang warten, bis sie einen Arzt sehen. Zugleich klagen Ärzte, dass Patienten mit Lappalien die Notaufnahmen der Krankenhäuser belasten. Nun will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Rettungswesen reformieren. Patienten, die sich an die zentrale Notrufnummer 112 oder den kassenärztlichen Notdienst unter 116117 wenden, sollen dort eine erste Einschätzung bekommen, ob sie überhaupt in die Notaufnahme einer Klinik müssen, oder ob auch der ambulante Bereitschaftsdienst oder gar die nächste Sprechstunde beim Hausarzt reicht.