Niedrige Pegelstände des Rheins machen Reedereien zu schaffen

Niedrige Pegelstände : Strom ohne Wasser

Ein Mann steht auf einer Sandbank im Rhein und beobachtet ein Binnenschiff, das in der verbliebenen schmalen Fahrrinne passiert. Foto: dpa Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Unternehmer können wegen der niedrigen Pegelstände des Rheins nur noch ein Drittel der üblichen Menge auf Schiffe verladen. Das wirft grundsätzliche Fragen auf, wie sich die Wasserstraße künftig für den Transport nutzen lässt.

Von Jörg Isringhaus und Jessica Kuschnik

Für Thomas Kleinbongartz ist das derzeitige extreme Niedrigwasser des Rheins ein klares Zeichen. „Zwei- bis dreimal in zehn Jahren wäre schon häufig. Aber eine solch dramatische Situation wie derzeit habe ich noch nicht erlebt“, sagt der Vertriebsleiter der Weseler Firma Hülskens. Das Unternehmen, das Sand und Kies vertreibt, kann wegen der niedrigen Pegelstände nur noch ein Drittel der üblichen Menge auf Schiffe verladen. Ein Wettbewerbsnachteil, weil die Preise für die Kunden steigen. „Die Frage ist, ob der Warentransport über den Rhein temporär überhaupt noch möglich ist“, sagt Kleinbongartz. Kunden seien bereits auf der Suche nach Transportalternativen. „Das könnte einen langfristigen Effekt für die Branche haben.“

Die Pegelstände des Rheins erreichen wegen der anhaltenden Trockenheit derzeit in vielen Abschnitten Rekordtiefstwerte, beispielsweise in Emmerich und Düsseldorf. Dort, wo sonst der Strom fließt, lassen Eltern mit ihren Kindern Drachen steigen, während sich die Schiffe durch eine relativ enge Fahrrinne den Weg bahnen. Bei Niedrigwasser setzen viele Reedereien kleinere Schiffe ein, was ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf dem Rhein bedeutet.

Info

„Es sind mehr Schiffe unterwegs als sonst, hin und wieder fährt sich eines fest wie zuletzt in Köln, Bonn und Emmerich“, sagt Ramon Van der Maat, Sprecher der Wasserschutzpolizei NRW mit Sitz in Duisburg. Man müsse nur einmal nicht aufpassen, schon laufe man auf eine Kiesbank auf. „Dann ist der Aufwand enorm, um das Schiff wieder ins Wasser zu ziehen“, sagt Van der Maat. Eine Obergrenze für den Schiffsverkehr gebe es aber nicht. Selbst wenn doppelt so viele Schiffe auf dem Rhein unterwegs seien, komme es in der Regel nicht zu größeren Staus.

Denn ein niedriger Pegelstand – in Emmerich liegt er derzeit bei 22 Zentimetern – heißt nicht, dass sich der Rhein bequem zu Fuß durchwaten lässt. Der Pegel ist eine Orientierungsgröße für die Schifffahrt, die daraus die Wassertiefe ableitet. Dazu hat die Wasser- und Schifffahrtsdirektion einen Vergleichswert eingeführt: den sogenannten gleichwertigen Wasserstand, der von Ort zu Ort differiert. In Emmerich beträgt er 84 Zentimeter. Hinzu kommt die Solltiefe des Rheins von 2,80 Meter. Um die Wassertiefe zu berechnen, muss man nun den Pegel (22) mit der Solltiefe (2,80) addieren und den gleichwertigen Wasserstand (84) abziehen – ergibt eine Wassertiefe von 2,18 Meter.

In Niedrigwasserzeiten bekommen Reedereien den sogenannten Kleinwasserzuschlag, mit dem höhere Frachtraten in Rechnung gestellt werden können. „Wenn man aber nur ein Drittel der Menge verschiffen kann, lohnt sich das nicht“, sagt Ramon Van der Maat. Kleinbongartz bestätigt das. Die Marktsituation sei ohnehin aufgrund steigender Transportkosten angespannt, sagt der Vertriebsleiter. Zudem könne man den erhöhten Bedarf an Transportraum nicht kompensieren, indem man auf andere Verkehrsträger wie Lkw ausweiche, denn die seien bereits voll ausgelastet. „Die Schiffe der Unternehmen liegen nicht irgendwo und sind bei Bedarf abrufbar. Wir haben zwar eine Reserve, aber die kann das nicht ersetzen“, sagt Kleinbongartz.



Für Achim Schlömer, Vorstandsvorsitzender der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG, ergeben sich aus der derzeitigen Lage Fragen für die Zukunft. „Wir müssen uns in den kommenden Jahren weiter auf so etwas einstellen. Im Januar kamen wir wegen des Hochwassers nicht unter den Brücken durch, jetzt haben wir zu wenig Wasser.“ Man müsse künftig besser planen und die Infrastruktur verbessern: Neue Schiffe mit weniger Tiefgang müssten her. Dies war laut Alfred Hommes, Sprecher der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz, unter anderem auch das Ergebnis einer Studie, die den Einfluss des Klimawandels auf die Wasserstraßen untersucht hat. Demnach würde die Zahl der Niedrigwasser-Ereignisse bis zum Jahr 2100 deutlich zunehmen. Hommes: „Deshalb gilt es etwa Schiffskörper zu entwickeln, die weniger ins Wasser eintauchen.“

Wie ungewöhnlich die Lage ist, zeigt auch der Umstand, dass sich in der Mosel derzeit Blaualgen verbreitet haben. Normalerweise treten diese Algen nur in stehenden Gewässern auf. „Wir prüfen die Ursache noch, aber es hat wohl auch mit der geringen Fließgeschwindigkeit der Mosel wegen des niedrigen Wasserstand zu tun“, sagt Hommes.

Überhaupt leidet die Natur in den Flussgebieten unter der Dürre. „Grundsätzlich ist ein niedriger Wasserstands ein normaler Zustand“, sagt Biologe Thomas Chrobock vom Nabu. „Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen wird durch die Trockenheit aber viel geringer, und sie müssen ihn sich mit der Schifffahrt oder Anglern teilen.“ Für viele Tiere werde es schwer, Nahrung zu finden, die Brut fiel in diesem Jahr kleiner aus als üblich.