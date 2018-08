Nettetals Schwan freut sich auf Härtetest in Kray

Union-Trainer Schwan freut sich auf den Härtetest in Kray

Nettetal Fußball-Oberligist Nettetal steht am Sonntag in der ersten Niederrhein-Pokalrunde beim Landesligisten Kray auf dem Prüfstand.

Union Nettetals Fußballer sehen dem ersten Pflichtspiel voller Vorfreude entgegen. Am Sonntag tritt der Oberliga-Aufsteiger in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Landesligisten FC Kray an. „Wir freuen uns. Kray war früher selber höherklassig. Wir glauben, dass wir aximal gefordert werden und machen uns auf einen heißen Tanz gefasst“, sagt Nettetals Trainer Andreas Schwan.