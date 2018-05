Düsseldorf: Nebelkerzen einer Umweltministerin

Düsseldorf Wenn Minister unter Druck geraten, greifen sie gern auf ein Mittel zurück, das selten verfängt, aber immer noch populär ist: Nebelkerzen. Auch die gestern zurückgetretene NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) versuchte auf diese Weise mehrmals, vom Kern der Vorwürfe abzulenken.

Eine ähnliche Taktik hatte sie einige Monate zuvor verfolgt: Da begründete Schulze Föcking die Schließung der Stabsstelle Umweltkriminalität damit, dass sie diese durch eine Umorganisation stärken wolle. Zudem habe die Arbeit der Stabsstelle - Achtung Nebelkerze - überwiegend im Schutz der Artenvielfalt bestanden. Aus Unterlagen ging jedoch wenig später hervor, dass die Stabsstelle unter anderem wertvolle Arbeit beim Umgang mit der Umweltkatastrophe in der Shell-Raffinerie im Süden Kölns geleistet hatte. Auch gestern bei ihrem Rücktritt stellte die Ministerin die persönliche Bedrohung in den Mittelpunkt. Zu den Vorwürfen und dem drohenden Parlamentarischen Untersuchungsausschuss äußerte sie sich hingegen nur indirekt: "Ich stehe auch heute zu allen inhaltlichen Entscheidungen, die ich in diesem Amt getroffen habe."