Stau fast bis zur Grenze : Zahlreiche Menschen aus NRW zieht es an Allerheiligen zum Shoppen in die Niederlanden

Einkaufstrubel an Allerheiligen: Zahlreiche Menschen aus NRW haben am den Allerheiligen-Feiertag für Shopping in den Niederlanden genutzt (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Roermond/Venlo Viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen haben am Montag den Allerheiligen-Feiertag für Shopping in den Niederlanden genutzt, etwa in den grenznahen Städten Venlo und Roermond.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es sei „sehr viel“ los, sagte Wim Cox vom Retailpark in Roermond. Zeitweise hätten sich die Autos bis zur fünf Kilometer entfernten Landesgrenze gestaut. Er ging dennoch davon aus, dass alles „reibungslos“ verlaufen werde.

Trotz steigender Corona-Zahlen in den Niederlanden bestehe für die Besucher der Läden keine 3G-Regel und keine Maskenpflicht. Lediglich in der Innengastronomie des Einkaufsparks müsse ein 3G-Nachweis erbracht werden, sagte der Sprecher.

Auch in Venlo waren viele Deutsche unterwegs. „Es ist gemütlich voll in der Innenstadt“, sagte Marcel Tabbers vom Stadtmarketing. „Das ist eigentlich immer so an einem deutschen Feiertag. Da sind wir gut drauf vorbereitet.“

Autofahrer mussten jedoch mitunter Geduld mitbringen. Die Staukarte des NRW-Verkehrsministeriums gab am frühen Nachmittag für die Innenstadt von Venlo auf bestimmten Strecken Wartezeiten von rund zehn Minuten an, für Roermond sogar 30 Minuten. Nicht alle Einkaufstouristen waren von dem Zulauf begeistert: „Schenkt euch das!“, riet ein Klaus aus Krefeld auf Twitter allen Landsleuten, die am Montag noch „mal eben nach Venlo“ fahren wollten. Als Grund gab er „Stau fast bis zur Grenze“ an.

(bsch/dpa)