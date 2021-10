Nach tödlichem Unfall in Kölner Baumarkt : Mann von Rigips-Platten erschlagen - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mitarbeiter

Köln Vor zwei Jahren war ein Mann von herabfallenden Rigips-Platten erschlagen worden. Der 69-Jährige starb noch am Unfallort. Nun wird gegen zwei Mitarbeiter ermittelt.

Nach einem tödlichen Unfall in einem Kölner Baumarkt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Mitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung. Vor knapp zwei Jahren war ein Rentner in dem Baumarkt von herabfallenden Rigips-Platten erschlagen worden. „Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen ist, ob die Beschuldigten ihrer Überprüfungspflicht bezüglich der sicheren Lagerung von Waren in ausreichendem Umfang nachgekommen sind“, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.