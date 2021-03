Unter Corona-Auflagen : Erste Skifahrer läuten Pistenstart in Winterberg ein

Winterberg Seit Dienstag laufen ersten Skilifte in Winterberg im Sauerland wieder. Schnee ist reichlich da. Zunächst werden täglich aber nur einige hundert Besucher erlaubt, Schlangestehen soll damit verhindert werden.

Nach wochenlangem Lockdown und unter strengen Corona-Beschränkungen haben sich am Dienstag im sauerländischen Winterberg erste Skifahrer auf die Pisten begeben. Obwohl es reichlich Schnee gebe, sollten zunächst nur einige hundert Besucher am Tag zugelassen werden, sagte Susanne Schulten von der Wintersport-Arena Sauerland, einem Zusammenschluss der Skigebiete in der Region. „Die Betreiber wollen kein Risiko eingehen.“ Erst am Montagabend hatte die neue Coronaschutz-Verordnung grünes Licht für den Ski-Startschuss gegeben.