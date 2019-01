Folgen des Hitzesommers: Mehr als 600 Landwirte aus NRW beantragen Dürrehilfen

Düsseldorf Weil Bauern durch die außergewöhnliche Hitze im Sommer 2018 Ernteausfälle hatten, stellt der Bund rund 17 Millionen Euro Hilfen zu Verfügung. Besonders aus dem Kreis Kleve kamen nun viele Anträge.

In Nordrhein-Westfalen haben landwirtschaftliche Betriebe insgesamt sind 637 Anträge zum Ausgleich von Dürreschäden in der Landwirtschaft bei der Landwirtschaftskammer gestellt. Das Antragsvolumen aller prüffähigen Aufträge beträgt rund 15,5 Millionen Euro, wie die Düsseldorfer Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einer durchschnittlichen Antragshöhe von rund 24.300 Euro pro Antrag. Die im Rahmen der geschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung für NRW vorgesehenen Bundes- und Landesmittel in Höhe von bis zu 17,8 Millionen reichten aus.