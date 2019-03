Ratingen : Musikalische Wanderung in neun Sprachen

Musikalische Wanderung in neun Sprachen

Große Vorfreude: Der Alevitische Kulturverein veranstaltet eine Premiere im Stadttheater – und zwar am 28. April. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am 28. April gibt es ab 18 Uhr ein besonderes Konzert im Stadttheater. Veranstalter ist der Alevitische Kulturverein mit mehr als 180 Mitgliedern.

Sie gehen auf große Reise – musikalisch und textlich. Am Sonntag, 28. April, gibt es ab 18 Uhr ein besonderes Konzert im Stadttheater mit dem Titel „Eine Wanderung vom Paradies auf Erden ins Abendland“. Veranstalter ist der Alevitische Kulturverein, der mehr als 180 aktive Mitglieder hat und bereits seit 25 Jahren in Ratingen besteht. Das Konzert handelt von einer kulturellen Reise durch viele Regionen und Länder. Im Mittelpunkt steht die Band „Grup Yola Muhabbet“, der Name bedeutet übersetzt „Gruppe von Freunden des Weges und des Teilens“.