Austritte aus der katholischen Kirche in 2023 Münster könnte größtes Bistum werden

Im neuen Jahr könnte es nach den bisherigen Annahmen innerhalb der deutschen Bistümer zu einer Verschiebung kommen. Danach würde das Flächenbistum Münster – zu dem neben Teilen des Niederrheins unter anderem auch Friesland inklusive der Nordseeinsel Wangerooge gehört – zur Mitglieder-stärksten Diözese in Deutschland aufsteigen. Denn bei der jüngsten Kirchenvolkserhebung für 2022 lag Münster mit 1,713 Millionen Mitglieder schon auf Sichtweite hinter Köln (1,738 Millionen) – bei deutlich niedrigeren Austrittszahlen. 37.907 war es im Bistum Münster, 51.354 im Erzbistum Köln. Die deutlichen Unterschiede scheinen sich 2023 zu wiederholen. So verließen allein in den beiden Bischofsstädten Münster und Köln in den ersten drei Quartalen dieses Jahres in Münster 4438 Katholiken die Kirche, in Köln waren es 11.966.