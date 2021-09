Mobilitäswoche : Aufs E-Bike oder Skateboard umsteigen

Umsteigen aufs Fahrrad – dafür wirbt die Europäische Mobilitätswoche, an der sich auch die Stadt Monheim am Rhein beteiligt. Foto: Stadt Monheim/Thomas Lison

Monheim Vom 16. bis zum 22. September organisiert die Stadtverwaltung viele Aktionen zu nachhaltiger Mobilität. Es gibt Sicherheitstraining für Senioren, eine geführte Radtour und Skate-Training.

(pc) Mit dem Umstieg aufs Skateboard, E-Bike oder Fahrrad können sich Monheimer für nachhaltige Mobilität entscheiden. In diesem Jahr beteiligt sich die Verwaltung zum dritten Mal an der europaweit stattfindenden Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September.

Bei einer Radschnitzeljagd am Samstag, 18. September, können Radler die touristischen und kulturellen Höhepunkte der Stadt erkunden und an jedem Standort einen Stempel einsammeln. Stempelkarten gibt es direkt an den Stationen – Haus Bürgel, Aalfischerei-Museum, Marienburgpark, Naturerlebnispfad, Hillas Leseschuppen, Karnevalskabinett und Deusser-Haus. Der Eintritt ist überall frei. Wer vier Sehenswürdigkeiten erkundet hat, kann mit der Stempelkarte in der Altstadt ein kostenloses, kühles Getränk oder eine Kugel Eis genießen.

Am Sonntag, 19. September, bietet die Stadt von 10 bis 13 Uhr gemeinsam mit der Polizei ein Fahrsicherheitstraining auch mit E-Bikes für Senioren an. Nach einer kurzen Präsentation im neuen Moki-Café, Heinestraße 6, beginnt das Training auf dem Parkplatz an der Frohnstraße. Für die Teilnahme besteht eine Helmpflicht. Teilnehmende sollten ein verkehrssicheres Fahrrad mitbringen. Anmeldungen nimmt Polizeihauptkommissarin Katja Lindemann per E-Mail an katja.lindemann@polizei.nrw.de entgegen.

Ebenfalls am Sonntag zeigt der Verein Rollkultur Monheim im Skatepark an der Kapellenstraße, wie die Fortbewegung mit dem Skateboard funktioniert. Anfänger und Fortgeschrittene sind dazu zwischen 10 und 16 Uhr willkommen. Wer Helm und Schutzausrüstung besitzt, sollte sie mitbringen. Die Teilnahme ist frei.

Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann am Sonntag an einer Führung teilnehmen. Vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Altstadt, entlang der Rheinpromenade geht es auf dem Fahrrad nach Baumberg. Nach 15 Kilometern kehrt die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt. Die Teilnahme kostet 8 Euro, für Kinder 3 Euro. Kinder unter 10 Jahren fahren kostenlos mit. Fahrräder sollten mitgebracht werden, oder können bei der Tourist-Information im Rheinbogen entliehen werden, wo sich um 11 Uhr der Start- und Treffpunkt befindet. Begleitend läuft die bundesweite Aktion „Stadtradeln“ des Netzwerks „Klima-Bündnis“, die bis zum 18. September dauert. Informationen gibt es bei der städtischen Radverkehrsbeauftragten Stephanie Augustyniok, Telefon 02173 951 676, E-Mail saugustyniok@monheim.de und auf der Internetseite : www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/stadtprofil/klimaschutz/mobilitaetswoche.

