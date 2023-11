Laumann ist zuversichtlich: Keine Cannabis-Shops in NRW

Die Landesregierung geht davon aus, dass es in NRW vorerst keine Modellregionen mit kommerziellen Cannabis-Shops geben wird. „Die werden so schnell nicht kommen. Damit der Bundesgesundheitsminister das aktuelle Cannabisgesetz durchbekommt, hat er darin Modellregionen gestrichen“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unserer Redaktion. Er zeigte sich erleichtert: „Als Gesundheitsminister geht es mir um den Gesundheitsschutz der Menschen in unserem Land. Mit Blick auf Cannabis gilt das insbesondere für junge Menschen.“ Das Risiko cannabisbedingter Hirnschädigungen bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen sei hinlänglich belegt. „Daher lehne ich die Legalisierung von Cannabis grundsätzlich ab. Das müsste eigentlich auch der Bundesgesundheitsminister wissen, der von Haus aus Mediziner ist. Aber er nimmt die Risiken nicht ernst“, sagte Laumann.