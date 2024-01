Was sich für den Bäcker ändert Minister verspricht dem Handwerk Bürokratieabbau

Bei den Handwerkern in Land rennt Bundesjustizminister Marco Buschmann offene Türen ein: Der FDP-Politiker fordert eine Befreiung der Betriebe von Bürokratie und eine Senkung der Abgaben. „Wir werden weiter mit Hochdruck daran arbeiten, Bürgern und Unternehmen das Leben in Deutschland leichter und unbürokratischer zu gestalten“, versprach der Bundesjustizminister unlängst. Sein Haus hat einen Referentenentwurf zu einem vierten Entlastungsgesetz vorgelegt: Demnach sollen etwa die Hotelmeldepflicht und das lästige Ausfüllen der Zettel für deutsche Staatsbürger entfallen. Zudem werden steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen für Rechnungen, Kontoauszüge und Lohnlisten von zehn auf acht Jahre verkürzt. Unternehmen können Belege damit früher als bisher entsorgen und sparen so Aufbewahrungskosten. Für Handwerker sind weitere Entlastungen geplant: So müssen Bäcker künftig die Allergene in ihren Produkten nur noch digital anzeigen und keine Papierlisten mehr auslegen.