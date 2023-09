Duisburger Messerstecher angeklagt „Ein Beitrag zum weltweiten Djihad“

D. sitzt seit dem 24. April in Untersuchungshaft. Die Polizei konnte ihn durch Hinweise von Nachbarn festnehmen, die ihn auf einem Fahndungsplakat erkannt hatten. In seiner Wohnung fanden die Fahnder islamistische Schriften und auch auf seinem Handy entsprechende Inhalte. Zudem wurden zwei Messer sichergestellt, die als Tatwaffen in Frage kommen. Mit Bezugnahme auf vertrauliche Dokumente aus Ermittlerkreisen hatte der „Spiegel“ im Mai berichtet, dass in der Wohnung des nun Angeschuldigten auch Dokumente in arabischer Sprache gefunden wurden, die Informationen zu Giftgas und Sprengstoff enthalten.