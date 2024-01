Drei-Tages-Streik Den Übermut der GDL bremsen

Es ist äußerst ärgerlich, dass die GDL Deutschland nun sogar für drei Tage lahmlegen will – und das ausgerechnet zum Start der Handball-Europameisterschaft, deren Sponsor die Deutsche Bahn ist. Denn die Bahn ist den Forderungen der Lokführergewerkschaft stark entgegengekommen, eine Verkürzung der Arbeitszeit soll etwa möglich sein. Allerdings müssten Lokführer einen gewissen Lohnverzicht leisten. Ansonsten ist das Angebot einer elfprozentigen Lohnerhöhung mit einer Laufzeit von 32 Monaten zwar nicht üppig, aber in Anlehnung an die Abschlüsse im öffentlichen Dienst und der viel größeren Bahngewerkschaft EVG müssten Kompromisse möglich sein.