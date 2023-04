Nach der Pandemie Mehr Kinder im Rheinland haben Übergewicht

Dabei gibt es große regionale Unterschiede: Der Anteil der übergewichtigen Kinder ist am höchsten in Bonn (9,7 Prozent), Aachen und Wuppertal (9,1 Prozent), Mönchengladbach und Leverkusen (9,0 Prozent). Auch im Rhein-Kreis Neuss (8,3 Prozent) und in Düsseldorf (7,3 Prozent) gibt es überdurchschnittlich viele adipöse Kinder. Besser sieht es dagegen auf dem Land aus: Der Anteil liegt in den Kreisen Kleve und Euskirchen unter sechs Prozent. Adipositas kann zu schweren Folgeerkrankungen führen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte begrüßt daher das geplante Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, fordert aber mehr: Der Staat sollte die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse senken, aber auf zuckerhaltige Getränke erhöhen.