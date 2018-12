Kommentar zum Digitalbus: Mehr Geld für den Digitalbus

Düsseldorf Der Digitalbus kann nur ein erster Schritt sein bei der großen Aufgabe, die Schulen auf das digitale Zeitalter einzustellen. Und der Etatansatz dafür ist viel zu niedrig.

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) startet ein innovatives Projekt. Vom kommenden Jahr an soll ein Digitalbus an den Grundschulen des Landes Station machen. Das rollende Klassenzimmer soll Lehrern digitale Lehrmethoden näherbringen, Schüler auf ihrem künftigen Weg ins digitale Leben sinnvoll begleiten sowie Eltern aufklären und ihnen Hilfestellungen in digitalen Erziehungsfragen an die Hand geben. Die Schulministerin spricht von einem ersten Aufschlag. Viel mehr kann es auch nicht sein, denn der Truck wird nur einen Bruchteil der rund 2000 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen anfahren können.