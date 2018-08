Maklergebühren beim Hauskauf: Berlin lenkt nur vom Thema ab

Düsseldorf Dass Immobilienverkäufer Maklergebühren zahlen sollen, senkt die Preise nicht. Die Politik hätte längst die hohen Preise beim Hauskauf angehen können.

Im Kampf gegen die hohen Immobilienpreise lässt Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) prüfen, ob die Käufer von der Maklergebühr entlastet werden können. Wie vor wenigen Jahren schon bei Vermietungen eingeführt soll auch bei Immobilienverkäufen künftig den Makler bezahlen, wer ihn beauftragt – also in der Regel der Verkäufer.

Das klingt auf den ersten Blick fair. Aber welches Problem wird damit gelöst? Das wohnungspolitische Problem, das die Politik lösen muss, sind doch nicht die hohen Kaufpreise. Die gehen die Politik im Zweifel gar nichts an. Zwingend lösen muss sie die Wohnungsnot in den Ballungsräumen. Deren Ursache hat aber mit Verkaufsprovisionen überhaupt nichts zu tun: In Deutschland wird zu wenig gebaut. Das knappe Angebot führt zu teilweise horrenden Mieten.

Es wäre für die Politik ein Leichtes, dies zu ändern, denn sie gehört zu den wesentlichen Preistreibern beim Neubau. So haben alleine die immer strengeren Energiesparverordnungen die Neubaukosten seit 2014 um rund 14 Prozent in die Höhe getrieben. Noch ärgerlicher sind die ständig steigenden Grunderwerbssteuern, die in NRW seit 2010 gleich zweimal auf den inzwischen bundesweiten Rekordwert von 6,5 Prozent angehoben wurden. Wer eine Eigentumswohnung im Wert von 200.000 Euro kauft, zahlt in NRW erst einmal 13.000 Euro Strafe an den Fiskus. Und das, obwohl Bund und Länder noch nie höhere Steuereinnahmen hatten als derzeit.