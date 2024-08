Luxuriöses Camping Sechs schöne Glamping-Plätze in NRW

Mit der ursprünglichen Idee des Camping hat das Glamping

wohl nicht mehr viel zu tun. Spätestens seit Beginn des letzten

Jahrzehnts erfreut sich die Mischform aus Zelten und Luxusurlaub in der Natur auch bei deutschen Urlaubern immer größerer Beliebtheit. Der Trend soll ursprünglich aus Großbritannien stammen, wo die Wortneuschöpfung es bereit in das Oxford-Dictionary geschafft hat. Von einer weitaus luxuriöseren Art der Einrichtungen und Unterkünften, als sie bei herkömmlichen Formen des Campings geläufig sind, ist da die Rede. Und auch in NRW scheint es in Sachen Komfort mittlerweile kaum mehr Grenzen zu geben.