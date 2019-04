Drohende Fahrverbote : Luftqualität in NRW hat sich leicht verbessert

Düsseldorf Die Luftverschmutzung mit dem Schadstoff Stickstoffdioxid (NO2) hat sich in Nordrhein-Westfalen abgeschwächt, die Situation bleibt mancherorts aber angespannt. Im Schnitt sei die NO2-Belastung an den Messstellen 2018 um rund ein Mikrogramm gesunken, teilte das Landesumweltamt (Lanuv) in Düsseldorf mit.

In drei NRW-Städten wurde der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid 2018 erstmals überhaupt eingehalten – in Gladbeck, Mönchengladbach und Solingen. In Eschweiler hingegen gab es einen leichten Anstieg von 40 auf 42 Mikrogramm, der Grenzwert wurde also überschritten. Besonders kritisch gilt die Lage bei mehr als 50 Mikrogramm - dieser Bereich wurde im vergangenen Jahr noch in vier Städten ermittelt. Am Clevischen Ring in Köln, dem Spitzenreiter im Negativranking, fiel der Wert den Angaben zufolge von 62 auf 59 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter. In Düsseldorf waren es zwei Stationen mit mehr als 50 Mikrogramm - an der Corneliusstraße (minus drei auf 53 Mikrogramm NO 2 ) und in Bilk (minus drei auf 54 Mikrogramm NO 2 ).