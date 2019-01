Loveparade-Prozess : Loveparade-Prozess am Scheideweg

Duisburg/Düsseldorf 13 Monate nach Verhandlungsbeginn beraten beteiligte Juristen über das weitere Vorgehen.

Wird der Loveparade-Prozess bis zu einem Urteil fortgeführt oder vorzeitig eingestellt? 13 Monate nach Verhandlungsbeginn entscheidet am Mittwoch ein sogenanntes Rechtsgespräch darüber, wie es mit dem Mammutverfahren weitergeht, in dem es um die strafrechtliche Aufarbeitung des Unglücks auf der Loveparade geht. Bei der Technoveranstaltung kamen im Juli 2010 in Duisburg 21 Menschen in einem Gedränge ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt.