Zu viele Fremdparker : Supermärkte messen Parkzeit mit Sensor

Düsseldorf Der Discounter Lidl hat ein System eingeführt, mit dem Kunden maximal eine Stunde parken dürfen. Mehrere Filialen rüsten um. Die Technik kommt von einer Düsseldorfer Firma.

Wer mit dem Auto mitten in die Großstadt muss, der weiß: Es gibt oft nur wenige Parkplätze. Auf den Flächen der Supermärkte stehen deshalb immer öfter Autos, deren Fahrer gar nicht dort einkaufen. Der Discounter Lidl hat jetzt an ausgewählten Standorten ein System eingeführt, mit dem Kunden maximal eine Stunde parken dürfen. Auf der gekennzeichneten Parkbucht misst ein Sensor im Boden, wie lange ein Fahrzeug bereits dort steht. „Eine Auslage der Parkscheibe ist deshalb nicht mehr notwendig“, sagt Sprecherin Melanie Pöter. Wird die Parkzeit überschritten, ist je nach Standort eine Gebühr von bis zu 30 Euro fällig. Das neue System ist in mehreren Filialen in Nordrhein-Westfalen im Einsatz, darunter in Duisburg-Großenbaum und in Düsseldorf-Düsseltal.