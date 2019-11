Leseraktion : Oma und Opa sind die Besten

Foto: privat Kleine Pause: (v.l.) Jürgen und Gundula Grundmann mit Mirija, Gabrijel und Hanna.

Düsseldorf Vor Kurzem haben wir über die wichtige Rolle der Großeltern in der Familie berichtet und nach Ihren Erlebnissen gefragt – aus der Perspektive der Enkel und der Großeltern. Hier lesen Sie eine Auswahl der Geschichten.

Ein Glück und ein Geschenk

Als Großeltern habe man eine andere Perspektive auf die Enkel als früher auf die eigenen Kinder, erzählt Gundula Grundmann (63), man habe den Kopf frei, sei entspannter. Sie und ihr Mann Jürgen (65) genießen in Düsseldorf daher die Zeit mit ihren Enkeln, „auch wenn sie unsere Pläne oft durchkreuzen – im positiven Sinne“. Drei Enkelkinder sind es insgesamt: Mirija (3), Hanna (2) und Gabrijel (sieben Wochen). Ihre Gedanken dazu hat Gundula Grundmann selbst zusammengefasst:

„Enkelkinder sind ein Glück. Sie sind ein Geschenk und machen unser Leben reich. So wie unsere eigenen Kinder erlauben sie uns, das eigene Leben ein stückweit noch einmal zu erleben, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was gut und schön und manchmal auch schwer war. Unsere eigenen Kinder sehen wir jetzt in der Rolle als Vater und Mutter.

Wir können als Großeltern getrost zurücktreten und die wachsenden, jungen Familien wohlwollend und liebevoll betrachten. Enkelkinder müssen wir nicht erziehen, wir können sie einfach nur liebhaben: die kleinen Hände, ihre duftigen Haare, ihre ersten Wörter, ihre Unbeschwertheit und Ursprünglichkeit.

Feste wie Geburtstage oder Weihnachten erlangen wieder einen Zauber. Enkelkinder erden uns im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind glücklich, froh und dankbar, dass wir sie haben, und ein kleines Stück auf ihrem Weg ins Leben begleiten können.“

Ömmchen kocht die beste Rindfleisch-Suppe

In einem Umkreis von rund drei Kilometern leben Eltern und Geschwister von Miriam Heilen in Alpen – genauso wie Großmutter Marlene Thielen (78). „Wir haben alle einen engen Draht zueinander“, sagt Miriam Heilen, die in Münster studiert und in Essen gearbeitet hat, aber nun wieder in Alpen lebt. Die 27-Jährige sieht ihre Großmutter regelmäßig, mindestens einmal in der Woche, wie sie erzählt, und gemeinsam verbringen sie komplette Nachmittage, gehen spazieren oder fahren herum. Ihre alleinstehende Großmutter vergesse gerne einmal, was sie alles für die Familie getan hat, und dass diese sehr dankbar dafür ist. Miriam Heilen hat deshalb einfach einmal aufgeschrieben, was sie an ihrem „Ömmchen“, wie sie ihre Großmutter liebevoll nennt, besonders mag:

• dass wir uns beim Kniffelspielen so gut ergänzen (sie kann verlieren, ich nicht).

Miriam Heilen mit Oma Marlene Thielen. Foto: Privat

• dass sie die leckerste Rindfleischsuppe am linken Niederrhein kocht.

• dass sie mir bereits 123 Knöpfe angenäht hat, anstatt es mir beizubringen.

• dass sie mir bei kleineren und größeren Wehwehchen mit Rat, Tat und ausgeschnittenen Zeitungsartikeln zur Seite steht.

• dass wir gemeinsam Plätzchenteig naschen und danach über Bauchweh jammern können.

• dass ich auch mit 27 Jahren noch ihr Trülleken bin, dem sie sagt: „Ich hab dich lieb, ganz doll“ – danke, Oma, ich dich auch!

Programm rund um die Uhr

Gemeinsame Unternehmungen mit der Familie stehen ganz hoch im Kurs bei Gudrun (69) und Wolfgang Kamps (70) aus Düsseldorf. Bei drei Kindern und neun Enkeln bedeutet das volles Programm. „Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht irgendjemanden aus der Kinderschar sehen“, sagt Gudrun Kamps. Glücklicherweise wohnt die Großfamilie räumlich nicht weit auseinander. Zwei Töchter leben in Düsseldorf, die dritte Tochter wohnt in Korschenbroich.

Zur festen Tradition gehört es, einen Urlaub gemeinsam zu verbringen, zum Beispiel über den Jahreswechsel. „Und jedes Enkelkind will mitfahren“, erzählt Gudrun Kamps. Die Altersbandbreite reicht dabei von 17 Jahren (Anna) bis sieben Wochen (Frida). Alle Kinder seien sehr unterschiedlich und hätten eigenwillige Charaktere, seien andererseits aber absolut familienkompatibel. Deshalb würden die Urlaube auch stets gelingen. „Selbstverständlich müssen wir als Großeltern auch die eigenen Befindlichkeiten zurückstellen.“

Gudrun und Wolfgang Kamps aus Düsseldorf mit Mia (14) und der erst wenige Wochen alten Frida. Foto: privat

Auch aus Sicht von Tochter Miriam funktioniert das Miteinander von Enkeln und Großeltern ausgezeichnet. Von Babyschwimmen bis Kinderturnen, Oma und Opa sind immer mit dabei, und zwar bei allen Kindern. „Meine Eltern sind zwar beide in Rente, haben aber mehr Termine als im Berufsleben“, scherzt Miriam Kamps. So hatte Großvater Wolfgang eigentlich schon aufgehört, als Leichtathletiktrainer zu arbeiten, aber den Enkeln zuliebe wieder damit angefangen. Heute trainiert er Anna und Mia. „Grundsätzlich wollen aber alle immer wieder etwas mit Oma und Opa unternehmen oder bei ihnen übernachten“, erzählt Miriam Kamps. Auch ein eigener Jungs-Ausflug steht ab und zu auf dem Programm.

Gudrun und Wolfgang Kamps schauen wegen des festen Zusammenhalts gelassen in die Zukunft. „Wir fühlen uns gut aufgehoben in der Familie, auch für die Zeit, wenn es bei uns nicht mehr so leicht geht“, sagt Gudrun Kamps. Woran glücklicherweise noch nicht zu denken ist. Auch, weil für negative Gedanken keine Zeit bleibt. „Es gibt immer so viel zu erzählen, wenn wir zusammensitzen. Und es ist immer schön.“

Mit den Enkeln unter einem Dach

Als das erste Enkelkind kam, war Anna Portz schon 71 Jahre alt. „Eigentlich hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet, Oma zu werden“, sagt sie. Aber weil sie vorher durch ihren Beruf gar keine Zeit gehabt hätte, habe es der liebe Gott vielleicht so gewollt. Nun ist ihr neues Haus in Immerath voll, wenn ihre beiden Söhne mit den Kindern zu Besuch kommen. Vier Enkel sind es insgesamt: Madita Anouk (7), Zoe (4), Alizia Charlotte (1) und Edda Josephine (1).

Weil einer ihrer Söhne jahrelang in Katar lebte und seine Tochter Zoe dort geboren wurde, flogen Anna Portz und ihr Mann Josef nach der Geburt direkt in den Wüstenstaat. „Wir haben dann zwei Wochen dort geholfen, und es war sofort ein großes Vertrauen da“, erzählt Anna Portz. Heute lebt ihr Sohn mit Frau und Kindern bei ihnen im Haus in Immerath. „Wir sehen uns jeden Tag, das ist alles sehr unkompliziert in dieser großen Familie“, sagt die 78-Jährige. Ihr zweiter Sohn wohnt mit seiner Familie in Lövenich, also nicht weit entfernt.

Auch Josef Portz geht begeistert in seiner neuen Rolle als Großvater auf. Er kümmert sich um seine Enkelkinder mehr als um seine Söhne – auch, weil er mehr Zeit hat, erzählt Anna Portz. Auf jeden Fall möchten sie den Kindersegen nicht mehr missen. „Ich hatte wohl Nachholbedarf“, sagt sie.

Anna (78) und Josef Portz (73) lieben es, mit ihren Enkelkindern Edda Josephine (1) und Alizia Charlotte (1) zusammen zu sein. Foto: privat

Oma Dodo macht jeden Quatsch mit

Gemeinsam auf großer Fahrt: Doris Harz und Jonas Gierlings. Foto: privat