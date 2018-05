Erkelenz: Leberwurst zum Schlecken

Erkelenz In Erkelenz verkauft eine Eisdiele spezielles Eis für Hunde - mit großem Erfolg.

Bevor die Wurst ihren Weg in die Eistheke fand, holte sich Philip Forg bei seinem Vorhaben die Unterstützung seiner Frau und der Familie. Dadurch ermutigt, entschied sich der gelernte Zimmermann, als Selbstständiger seinen Lebensunterhalt mit Eis zu verdienen. Seitdem verkauft er seine besondere Süßspeise in der Erkelenzer Eis-Manufaktur "Fiffi's kalte Schnauze".

"Fiffi ist nicht nur mein Spitzname, sondern auch der Name unseres Dackels", erklärt Forg. "Außerdem bedeutet eine kalte Schnauze, dass es einem Hund gutgeht. Kalt und gut ist auch unsere Ware." Für ihn steht demnach vor allem die Handarbeit hinter den Produkten im Mittelpunkt. So würden im eigenen "Eislabor" keine Farbzusätze, Geschmacksverstärker, künstliche Aromen oder Konservierungsstoffe verwendet. "Zum guten Geschmack gehören regionale, naturbelassene und ökologisch unbedenkliche Produkte", sagt der Eismacher. Daraus stellt Philip Forg seine seltenen Sorten her, darunter auch Milchreis- oder Quark-Sesam-Rahmkaramell-Eis.