NRW-Minister Laumann begrüßt Verschärfung beim Bürgergeld „Ampel will den Murks ein Stück weit korrigieren“

Im Schatten der Haushaltseinigung hat sich die Bundesregierung auf Verschärfungen für Bürgergeld-Bezieher geeinigt. Das stößt bei Landesregierung und Wirtschaft auf Zustimmung. „Offenbar ist der Ampel nun auch ein Licht aufgegangen, so dass sie den Murks, den sie mit der Einführung des Bürgergelds veranstaltet hat, ein Stück weit korrigieren will“, sagte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unserer Redaktion. „Wer in Zeiten des Arbeitskräftemangels eine zumutbare Arbeit ablehnt, muss auch merken, dass die Solidargemeinschaft das nicht einfach so hinnimmt.“ Er habe stets betont, „dass wir in der Balance zwischen Fördern und Fordern das Fordern so verankern müssen, das es auch wirkt“.