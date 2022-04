Kritik an Ampel-Plänen : Laumann fordert Entlastung der Rentner

Düsseldorf Der NRW-Minister kritisiert die 300-Euro-Energiepauschale als ungerecht. IW-Chef Michael Hüther fordert die Einbeziehung der Rentner. Sozialverbände fordern die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse. Bei Ökonomen ist das umstritten.

Russlands Krieg gegen die Ukraine heizt die Inflation in Deutschland an. Vor allem Nahrungsmittel und Energie werden immer teurer. Doch die von der Bundesregierung geplante Energiepauschale kommt ausgerechnet bei den 20 Millionen Rentnern nicht an. Nun fordert NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Ampel auf, die Pauschale zu stoppen und stattdessen Steuern zu senken. „Eine Energiepauschale ist bürokratisch und kostet viel Geld. Rentnerinnen und Rentner, die keine Steuern zahlen, haben nichts davon. Deshalb halte ich eine Senkung der Steuern auf Energie für den besseren Weg“, sagte Laumann unserer Redaktion. „Dies würde zu einer Reduzierung der auch im Vergleich zu unseren Nachbarländern viel zu hohen Energiepreise führen. Davon hätten alle etwas.“ Am Mittwoch will das Bundeskabinett über das Ampel-Paket entscheiden. NRW legt eine Bundesrats-Initiative vor.