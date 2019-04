Landgericht Düsseldorf : Häftlinge helfen bei Party im Gericht

DÜSSELDORF Der Präsident des Düsseldorfer Landgerichts hat für den Auf- und Abbau seiner Feier zum 60. Geburtstag Häftlinge beschäftigt. Der Bund der Steuerzahler übt daran scharfe Kritik.

Den NRW-Chef im Bund der Steuerzahler stimmt das kaum milder. Heinz Wirz will jetzt wissen, was allein der Personaleinsatz der Justizbehörde den Steuerzahler gekostet hat. Dazu gibt es vom Landgericht aber keine Angaben. Es wäre zu aufwändig, jetzt herauszurechnen, wie viele Überstunden zum Beispiel bei der Wachtmeisterei für die Präsidenten-Fete von 18 Uhr abends bis 3 Uhr morgens (planmäßiges Ende) angefallen sind, so eine Gerichtssprecherin. Der Bund der Steuerzahler stellte dazu gestern aber fest: Egal, in welcher Höhe die Sach- und Personalkosten der Scheiff-Party jetzt auf Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden – „die Veranstaltung kam nicht der Allgemeinheit zu Gute“. So hatte LG-Chef Scheiff nach eigenen Angaben nur eine handverlesene Führungsriege der NRW-Justiz freigehalten: Die Chefs aller Gerichte in Düsseldorf sowie Amtsgerichte aus dem weitläufigen LG-Bezirk seien dabei gewesen, Vertreter von Oberlandesgericht (OLG) und NRW-Justizministerium, kommunaler Behörden, der Anwaltschaft, Notare und der lokalen Presse. „Weiterhin haben auch Mitglieder der Familie des Präsidenten an der Veranstaltung teilgenommen“, so die Gerichtserklärung.