Dorothee Feller (CDU) Zwischen Abi- und Datenpannen – das wilde Frühjahr 2023 für die Schulministerin

Da ist man noch nicht mal ein Jahr Schulministerin in NRW, der allererste Abi-Jahrgang in der Amtszeit geht an den Start, und dann so etwas. In ruhiges Fahrwasser war Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) ja ohnehin nicht gestartet in Zeiten von Lehrkräftemangel, schleppender Digitalisierung und einer enttäuschenden Bildungsstudie nach der nächsten. Aber im Frühjahr 2023 – da wurde es für sie stürmisch.