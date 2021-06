Einigung zwischen Kommunen und Land : Zweieinhalb Monate Elternbeiträge werden erstattet

Düsseldorf Nach dem hitzigen Streit haben die Kommunen und das Land Nordrhein-Westfalen nun doch eine endgültige Lösung für die Kitabeiträge gefunden. Sollte es erneute Schließungen geben, wird spitz abgerechnet.

Wohl kein Thema hat in den vergangenen Wochen für so viel Streit zwischen der Landespolitik und den Kommunen geführt wie die Erstattung der Beiträge für Kitas, Tagespflege und die Offenen Ganztagsschulen im Zuge der Pandemie. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würden zwei Monate erstatte werden, haben die Kommunen nun offenbar noch einmal erfolgreich nachverhandelt. Die Einigung soll offiziell im Laufe des Tage präsentiert werden, die Spitzenverbände haben allerdings bereits ihre Mitglieder informiert.Wie aus einem Schreiben des Landkreistags hervorgeht, sei die Einigung in Gesprächen mit den Fraktionschefs Bodo Löttgen (CDU), Christof Rasche (FDP) und NRW-Familienminister Joachim Stamp erzielt worden.