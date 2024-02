Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Ukrainische Nationalflaggen an öffentlichen Gebäuden in NRW

Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar 2022 angegriffen. „Wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer“, sagte Reul. „Dieser Tag hat unsere Welt aus den Angeln gehoben.“ Unzählige Menschen hätten in den vergangenen zwei Jahren in einem grausamen Krieg ihr Leben verloren.