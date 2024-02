Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Immer mehr Kinder in Schulen und Kitas, immer mehr Geflüchtete in Arbeit

Die Landesregierung geht davon aus, dass viele ukrainische Schülerinnen und Schüler, die seit Kriegsbeginn nach NRW geflüchtet sind, zum Schuljahr 2024/2025 aus der Erstförderung in den Regelunterricht wechseln werden. Das wird die Klassen also verändern. Das Land hat zwar gerade erst per Erlass bestimmt, dass der Übergang erst dann stattfinden soll, wenn die Sprachkenntnisse eines Schülers gut genug sind. Aber zugleich bleibt es das Ziel, dass Kinder nach spätestens zwei Jahren – drei, wenn sie die lateinische Schrift vorher noch gar nicht kannten – in den Regelunterricht wechseln. Und so dürfte es im Sommer für viele ukrainische Kinder so weit sein. Ein Problem bleibt auch der Platzmangel an den Schulen. Deshalb dürfen Erstfördergruppen wenn nötig weiterhin in Ausweichquartieren betreut werden.