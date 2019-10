Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Zwangseinweisung in Weeze : NRW schickt TBC-Patienten nach Bayern

Foto: dpa Ein Meilenstein der Medizingeschichte: Robert Koch beschrieb 1882 erstmals den Tuberkulose-Erreger Mycobacterium tuberculosis.

Düsseldorf Bei 819 Menschen in NRW wurde 2019 Tuberkulose diagnostiziert. Weil die Krankheit hoch ansteckend ist, gelten strenge Isolationsmaßnahmen. Wer sich dagegen wehrt, wird zwangseingewiesen – so wie jüngst bei einem Fall in Weeze.